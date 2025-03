"On a dormi ici!": déjà plus de 300.000 euros récoltés lors des 24h Vélo du Télévie à Liège

Présente à Liège pour suivre l’événement au plus près, notre journaliste fait le point sur les 24 heures vélo. "L’opération se termine à 15 heures, il ne reste donc que deux heures pour tous les participants et ils sont vraiment déterminés à récolter un maximum de fonds pour la lutte contre le cancer".

Pour tenir durant 24 heures, certains étudiants adoptent des techniques bien spécifiques. C’est notamment le cas de Lola : "Ça fait 24 heures qu’on est ici, on a dormi ici, et toutes les quinze minutes, on change, comme ça, on reste à fond les ballons tout le temps", explique l’étudiante.