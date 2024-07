Incendie dans la tour Kennedy: les fumées ne seraient pas à l'origine du troisième décès

C'est aux soins intensifs que la victime a succombé à ses blessures. Nous vous avions annoncé son décès ce vendredi et la police de Liège avait confirmé l'information le lendemain, samedi. Le septuagénaire, père de famille, était connu à Liège pour les nombreux clichés qu'il réalisait. L'homme avait notamment immortalisé les inondations survenues en 2021 et qui avaient touché le port des yachts, depuis son appartement de la tour Kennedy.

Dimanche, le bourgmestre de Liège a également rendu hommage à cette troisième victime et a annoncé la création éventuelle d'une cagnotte au profit des familles des victimes. "Au nom du collège et du conseil, je présente mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ce résident", a écrit Willy Demeyer.

"La collaboration et la solidarité ont été au cœur de ces événements et vous êtes nombreux à demander comment faire un don en faveur des victimes. Nous devrions communiquer ce lundi le numéro de compte sur lequel vous pourrez effectuer celui-ci".