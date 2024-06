Incendie dans la Tour Kennedy à Liège: voici comment se sont déroulés les "impressionnantes" opérations de sauvetage

Ce lundi après-midi, le feu a pris à 14 heures dans les caves de la Tour Kennedy à Liège. D'heure en heure, les moyens déployés par les secours ont été de plus en plus importants. Dans les lignes qui suivent, nous proposons de retracer le déroulement des faits, minute par minute.

À 19h , les pompiers d'Anvers déploient leur nacelle élévatrice de 60 mètres. Elle est rejointe une heure plus tard par l'échelle de 64 mètres des pompiers de Bruxelles, la plus haute du pays. Elle évacue 7 personnes au total.

"Le problème principal qu'on avait, c'était les voies d'évacuation qui étaient principalement enfumées. Donc les pompiers devaient évacuer les personnes avec des cagoules de sauvetage. Et nous menions les deux opérations, mais le feu prenant de l'ampleur et montant dans les étages. Et nous également arrivions à monter dans les étages, on s'est rendu compte que nous allions faire face à un bouchon, un goulot. L'incendie était important à certains étages", a expliqué le Major Sébastien Babette, responsable de l’intervention pour les pompiers de Liège.

"Nos échelles sont des échelles classiques, qui nous permettent d'accéder jusqu'au 8e ou 10e étage. Et les échelles de Bruxelles et d'Anvers sont des échelles qui ont une double capacité au niveau de la hauteur et qui nous permettent donc de monter plus haut et de gagner du temps dans l'évolution des pompiers au sein du bâtiment", a souligné Denis Honders, le directeur des opérations de secours auprès des pompiers de Liège.

Des drones de la police sont utilisés. Ils envoient des messages afin de rassurer les personnes réfugiées sur leur balcon.

Aux alentours de 20h30, un hélicoptère de la Défense nationale et un appareil venu du Grand-Duché de Luxembourg entament les opérations d'hélitreuillage, sous le regard de nombreux badauds.

"Vraiment, c'est très, très, très impressionnant. Pour moi, c'est du jamais vu", confiait un père de famille.

Au total, 14 personnes sont évacuées par les airs. L'incendie est maîtrisé vers 1h du matin. Les pompiers peuvent entamer la fouille de tous les appartements à la recherche d'éventuelles victimes.