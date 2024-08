 Interdiction des smartphones à l'école: qu'en pensent les élèves?

Dans cette école liégeoise, les téléphones, c'est terminé. Jusqu'à l'année dernière, les élèves pouvaient utiliser leur smartphone dans la cour de récréation. Mais le directeur a décidé de changer les règles après de nombreux débordements, confie-t-il. Nous avons rencontré Elise, une jeune élève accompagnée de ses parents. "Dans l'école, on ne peut pas l'utiliser. Et même pendant les pauses". Quand on lui demande ce qu'elle en pense, elle ne peut retenir une petite grimace... Mais elle relativise rapidement. "Ça ne me dérange pas plus que ça, c'est pour prévenir papa et maman… Mais je peux le faire en dehors de l'école", explique-t-elle.

À la récré, il n'y aura donc plus de pause téléphone: "J'ai des amis avec qui je pourrai parler… ça pourra m'occuper!". Et gare au non-respect de la règle, qui se traduirait par la confiscation du téléphone. "Je vais l'éteindre complètement, et je le mettrai dans mon sac. Je n'y toucherai pas", conclut-elle, sereine.