Le festival des Ardentes va-t-il pouvoir se poursuivre? "On avait prévu qu'il y ait de la pluie, il y en a eu énormément"

Certains festivaliers ont passé une nuit assez chaotique au sein du camping. "C'était mouillé. C'était très humide. On a de l'eau sous la tente. On a trouvé quelqu'un qui veut bien nous faire un repas chaud", nous avait confié, ce matin, une festivalière. "J'ai dormi 2h, c'était horrible, hyper humide", a ajouté une autre personne.

"On s'est occupé des campeurs, on les a accueillis, on les a réchauffés, on leur a donné à boire, à manger. Et là, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être relocalisés quelque part et qu'ils puissent passer un bon festival", nous dit Jean-Yves Reumont. "La bonne nouvelle, c'est que le camping ne sera pas évacué et que le festival ouvrira bien ses portes aujourd'hui", se réjouit l'organisateur.

Ce sera plutôt des bottes que des claquettes cette année aux Ardentes

Notre interlocuteur l'admet : "Ce sera un festival aujourd'hui avec une journée un peu plus boueuse, ce sera plutôt des bottes que des claquettes cette année aux Ardentes", mais cela importe peu, "le festival se poursuit et c'est ce qui est le plus important"