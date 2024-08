Liège en fête: les géants d'Outremeuse prennent vie pour le 15 août

Les festivités du 15 août à Liège battent leur plein dans le quartier d'Outremeuse, où des milliers de personnes se rassemblent pour célébrer cette tradition ancestrale. Entre processions, cortèges de géants, et animations folkloriques, la ville s'anime dans une ambiance festive et conviviale.

Les festivités du 15 août battent leur plein dans la ville de Liège, avec une foule nombreuse attendue dans le quartier d'Outremeuse pour le grand cortège de ce jeudi. Ce défilé traditionnel, qui commencera à 14h30, mettra en vedette les célèbres géants de la ville, dont Tchantchès, Nanèsse, Saint-Lambert et Charlemagne.

Les célébrations ont commencé la veille, le 14 août, avec des événements marquants comme le fleurissement des statues de Marie et la sortie du Royal Bouquet d'Outremeuse, un arbre emblématique de plus de six mètres de haut, porté dans les rues pour des aubades traditionnelles. La journée a également été rythmée par des concerts et des animations dans tout le quartier.