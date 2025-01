Mouvement de grève au TEC à Liège suite aux agressions de trois conducteurs: quelles sont les lignes à l'arrêt?

Suite à des agressions de conducteurs, un mouvement de grève paralyse les dépôts du TEC à Robermont et Jemeppe. Le mouvement s'est étendu aux dépôts de Rocourt, Bassenge, Omal et Verlaine.

Selon le délégué syndical Fabien Quintens, il y a même eu quatre agressions depuis dimanche. "Un voyageur a même détruit une cabine de protection dimanche", dit-il. "C'est malheureusement le quotidien des chauffeurs et la dernière agression a fait déborder le vase."

A la suite d'agressions vécues hier par trois conducteurs, un mouvement émotionnel s'est déclenché ce matin aux dépôts de Robermont et de Jemeppe, indique le TEC sur son site. Il s'est étendu aux dépôts de Rocourt, Bassenge, Omal et Verlaine.

Aucun bus ne sort actuellement de ces dépôts. 99 lignes sont à l'arrêt sur les 204 en province de Liège. Voici lesquelles.

Une réunion direction/syndicats est prévue à 8h30 indique Isabelle Tasset, porte-parole.

Il est demandé de privilégier une alternative au bus si vous devez vous déplacer aujourd’hui en région liégeoise.

Le TEC précise qu'il n'a actuellement pas d'informations sur une éventuelle reprise des services et indique que "la Direction regrette le caractère non préavisé de ce mouvement mais comprend le motif qui l’a généré et condamne fermement tout acte de violence à l’encontre de son personnel exerçant une mission d’intérêt public."