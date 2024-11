"Nous n'étions pas d'accord avec le timing de cette annonce": à Stavelot, un pass illimité pour les habitants suscite une polémique électorale

Début décembre, les nouveaux bourgmestres prêteront serment dans toutes les communes de Wallonie. À Stavelot, cela se fera le 2 décembre, mais la séance pourrait être chahutée. Le bourgmestre et plusieurs membres de sa liste font l'objet d'un recours. L'opposition leur reproche une annonce faite aux habitants quelques jours à peine avant les élections. Cette annonce ne respecterait pas les règles du Code de la démocratie locale.

Le 1er octobre dernier, lorsque le bourgmestre a publié un message sur les réseaux sociaux, relayé par plusieurs candidats, il était loin de se douter de la polémique qu'il provoquerait.

Dans le message en question, on peut lire : "Suite à une réunion avec les responsables de Plopsa Coo, j'ai le plaisir de vous informer que tous les habitants et habitantes de notre commune auront un accès gratuit et illimité au parc".