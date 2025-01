"Nous sommes bien équipés": avec les températures hivernales, les vendeurs sur les marchés doivent s'adapter

Les températures vont encore chuter sur une grande partie du pays jusqu'à mardi. Dans certains métiers, il n’y a pas d’autre choix que de passer la journée dehors, comme sur les marchés où certains commerçants restent presque immobiles dans leur échoppe. Pas de remède miracle, mais chacun a ses astuces pour se protéger, et il en va de même pour les clients.

Et si certains commerçants ne craignent pas le froid, d’autres, comme Jean-Luc, ont l’habitude de vivre avec toute l’année. "C’est vrai, je suis habitué à travailler dans le froid, aussi bien à l’atelier que sur les marchés. Ça fait que ça ne me dérange pas trop".

Depuis ce matin, Giacomo vend ses fruits et légumes, bien emmitouflé contre le froid. "On est bien équipé. Deux couches, une bonne bonnette, un peu d’énergie et ça va tout seul", explique-t-il. Du côté des clients, on tente de se réchauffer comme on peut, notamment avec du café.

Et malgré ces températures, les vendeurs de bonnets et d’écharpes ne se frottent pas vraiment les mains. "C’est un peu bingo avant les fêtes, mais après, c’est un peu plus calme quand même. C’est les soldes, les gens vont dans les magasins. Les ventes en ligne nous prennent déjà pas mal de monde, c’est pas évident", constate un vendeur.

À cause de cette météo hivernale, les clients se font plus rares, mais certains courageux bravent le froid pour vivre le folklore liégeois. C’est ça aussi, le plaisir de se balader sur la Batte, le plus ancien marché du pays, avec presque 500 ans d’histoire.