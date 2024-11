"Qu'on me ramène mon frère, vivant ou mort!": qu'est-il arrivé à Angelo, un Liégeois parti combattre en Ukraine?

Inquiet et troublé, Lilo n’a plus aucune nouvelle d’Angelo. Annoncé mort par l'armée russe depuis le 1er novembre, son frère est officiellement porté disparu. "Qu'on me ramène mon frère, vivant ou mort", réclame Lilo. "Aujourd'hui encore, on ne l'a pas retrouvé. Je crois qu'ils ont retrouvé d'autres corps, mais pas le sien", assure le Liégeois.

Au mois de juillet dernier, Angelo, 42 ans, s’envolait en direction de Kiev. Pourtant retenu par sa famille, rien ni personne n’a pu l’empêcher de se rendre sur le front. "C'est un brave gars avec le cœur sur la main. Un peu naïf, mais fonceur, il avait la tête dure, il n'écoutait personne. Mes parents ont tout fait pour qu'il ne parte pas. Il ne manquait de rien."