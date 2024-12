La Parade RTL à Bertrix: animateurs et journalistes rencontrent les spectateurs, "toujours un chouette moment"

La célèbre Parade de Noël d'RTL, c'est ce soir à Bertrix. Nombreux s'apprêtent à voir le cortège féerique, le Père Noël, les comédiens et les animateurs et journalistes défiler, à partir de 19h30.

Mais avant cela, l'heure est aux dédicaces. Caroline Fontenoy y participe et raconte l'ambiance sur place : "On signe des autographes, on fait des photos, on échange des anecdotes, on revoit des visages qu'on a déjà vus à d'autres événements RTL. C'est toujours un chouette moment de revoir les téléspectateurs et auditeurs. Ils sont ravis d'être là", raconte-t-elle.