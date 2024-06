"C'est gigantesque": l'une des plus grosses fabriques de cigarettes de contrefaçon démantelée à Bièvre

"La plus importante" fabrique de cigarettes de contrefaçon démantelée à Bièvre. "Le volume de tout le matériel saisi équivaut à 20 semi-remorques donc c'est gigantesque. On a trouvé 40 millions de cigarettes, 17 tonnes de tabac", nous dit Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Une importante fabrique de cigarettes de contrefaçon a été démantelée par la douane vendredi à Bièvre (province de Namur), a confirmé Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances à la suite d'une information de la RTBF. Quatorze personnes ont été interpellées.

"C'est l'une des plus importantes, et sans doute même la plus importante, fabrique à être démantelée", précise la porte-parole. La saisie représente "20 semi-remorques de matériel".