Plusieurs cours d'eau wallons ont débordé: les seuils d'alerte sont franchis, une "prudence primordiale" requise

Plusieurs cours d'eau ont débordé ce matin après les chutes de neige de mercredi et de la nuit, le redoux de ces dernières heures. Les seuils d'alerte sont franchis pour 14 fleuves et rivières, ce qui a provoqué des inondations, comme à Thon-Samson et Profondeville.

Le Samson a débordé sur la place communale de Thon-Samson, désormais sous eau. Les riverains l'ont découvert au réveil. "Ce matin, quand on s'est réveillé à 5 heures, l'eau était déjà sur la moitié de la place et donc ça a continué à monter, à monter", se rappelle une femme, bien emmitouflée "On est dans une cuvette et heureusement, les services de pompiers de la zone Nage ont mis une pompe au débit pour permettre de préserver les habitations"

Les habitants ont pu se barricader grâce aux sacs de sable prêtés par la ville d'Andenne. Malgré tout, les pompiers sont en intervention depuis 6 heures du matin et le travail est loin d'être fini. "Le niveau du Samson monte, il déborde sur la place, ce qui inonde toutes les caves des maisons. Donc à chaque fois, ce qu'on fait pour procéder, on vide d'abord toute l'eau qui se trouve sur la place, on la rejette dans le Sanson plus loin et après on vidange toutes les caves de chez les gens", développe un pompier de la zone de secours Nage.