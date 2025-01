Une nouvelle chocolaterie artisanale voit le jour à Ciney... dans un château

À l'origine de cette nouvelle chocolaterie, on retrouve Raphaël. Cet ancien instituteur primaire en Belgique, avec un passage dans la restauration en Suède, a concrétisé un rêve qui prenait racine depuis des années. "C'est une réflexion qu'on a depuis longtemps, sans vraiment savoir que c'était pour ici", confie Raphaël, évoquant un projet né des nombreuses expériences culinaires et des essais faits maison. Des pralines, des bonbons, des créations aux saveurs variées avaient déjà charmé amis et proches avant de séduire un public plus large.

Le château de Leignon, situé à Ciney, se réinvente et devient un véritable pôle de dynamisme artisanal. Dans ses anciennes écuries, récemment restaurées avec soin, une chocolaterie artisanale a ouvert ses portes, créant un attrait supplémentaire pour ce lieu historique. Ce projet innovant, ancré dans les richesses locales, attire déjà les curieux et passionnés d'artisanat chocolaterie, renforçant la réputation du domaine comme lieu de partage et de créativité.

La chocolaterie ne manque pas de surprendre avec une offre alléchante et originale. Pas moins de 20 variétés de pralines ornent ses comptoirs, allant des classiques au chocolat noir et noisettes aux saveurs exotiques soigneusement élaborées. Sans oublier les bonbons, macarons et autres confiseries artisanales qui apportent une touche personnelle. "On a eu la chance qu'après notre ouverture, un marché de Noël soit organisé sur le domaine. Cela nous a permis de nous faire connaître localement et de créer des liens avec les habitants", raconte avec enthousiasme l'associé de Raphaël, Jérôme. Ce succès initial donne d'ores et déjà un bel élan à ce projet ambitieux.

Ce renouveau ne profite pas uniquement à la chocolaterie. Le château de Leignon et ses environs bénéficient également de l'engouement généré par cette entreprise. Installée dans une ferme rénovée du domaine, la chocolaterie attire un flux de visiteurs qui redynamise la région.

Mais cette chocolaterie n'est qu'une pièce du puzzle d'un écosystème artisanal vibrant au sein du château de Leignon. Déjà, d'autres artisans ont trouvé refuge dans ce cadre enchanteur : un brasseur et un restaurateur participent à cette dynamique collective. Les responsables du site envisagent d'aller encore plus loin, envisageant de nouvelles collaborations pour enrichir cette offre artisanale. Ces initiatives transforment le château en un point de rendez-vous incontournable pour les amoureux de l'artisanat et de l'innovation.