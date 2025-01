"Ce n'est pas un endroit pour lui": un chien-loup abandonné à Quaregnon, le refuge lance un appel à l’aide

Pour l’accueillir, il a fallu adapter l’une des pièces du refuge. "Ce n'est pas un endroit pour lui, de se retrouver dans un refuge. On a refait exactement comme l'ancien propriétaire, en mettant énormément de paille à l'endroit où il dormait", explique Jennifer Mies, une soigneuse animalière de l'ASBL.

À première vue, on pourrait presque croire qu’il s’agit du grand méchant loup. Et pourtant, Major est ce qu’on appelle un chien-loup. Impossible d’enfermer une telle espèce dans une cage.

Même si l’animal est domestiqué, il a gardé des comportements instinctifs, et il demande donc une grande attention. "Quand il a envie d'avoir un contact, il vient vers moi. Il vient me lécher la main ou alors le visage. Mais le prendre comme un chien normal, et lui faire des câlins, il est réticent", indique Jennifer Mies.

Même si Major bénéficie d’une balade quotidienne, il a besoin d’un espace plus grand pour pouvoir s’épanouir. Le refuge lance donc un appel à l’adoption. Mais il y a quelques conditions à remplir.

"Il faut une famille qui a un espace suffisant pour lui laisser une semi-liberté. Une clôture de deux mètres ne serait pas suffisante", souligne Philippe Lengelle, le président de l'ASBL.

En attendant de trouver une famille pour la vie, Major reste soigneusement près de sa soigneuse, qui lui offre tout l’amour dont il a besoin.