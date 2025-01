Des piquets munis de panneaux bleus réfléchissants ont fait leur apparition à Gerpinnes: voici pourquoi

"On ramasse plus ou moins entre un et deux gibiers par semaine dans certaines zones. Cela a un coût, car on doit envoyer une équipe le ramasser. Parfois, on doit y aller avec un engin de levage, car on tombe sur des bêtes de plus de 100 kg. Le gibier est ensuite ramené au service travaux, puis est embarqué par l'équarrissage, qui coûte plus ou moins 50 euros hors TVA", précise Sébastien Joris, un contremaître environnement.

Installé en décembre, le dispositif a déjà fait ses preuves dans la commune. Seuls deux accidents ont été recensés, dont un dans les zones ciblées.