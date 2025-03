"L'objectif est de donner une voix à chacun": à Liège, les amateurs de musique peuvent profiter d'un nouvel outil

600 m² d'installations modernes avec du matériel polyvalent et performant, le tout réservé aux musiciens, DJ et producteurs. Plug The Jack était déjà installé à Bruxelles et à Anvers et vient donc d'ouvrir un nouvel espace à Liège :"J'allais déjà à Bruxelles et à Anvers et là ils viennent d'ouvrir à Liège. "J'étais extrêmement content ! C'est vrai que c'est beaucoup plus proche de chez moi. En plus, le matériel est quand même assez cher donc ça permet de venir s'entrainer à moindre prix", se réjouit l'artiste MADEFX.

À lire aussi La musique et les artistes belges prisés à l'étranger

6 studios sont réservés aux DJ, 6 autres sont des studios d'enregistrement. Il y a aussi 7 studios de répétition. Chaque salle est équipée en plis, batterie ou platine. Les artistes retrouvent tout sur place :"Je trouve que c'est quand même bien pour tout les artistes qui n'ont pas spécialement les infrastructures ou qui ont besoin même d'une session en express", explique l'artiste STAIN. Lorenzo Favero, membre du groupe INYZIA ajoute : "Il y a cette atmosphère où tout le monde s'intéresse Il y a vraiment un échange qui se fait dès la porte d'entrée. D'ailleurs aujourd'hui on a rencontré une chanteuse. On est arrivés, on a discuté et il y a vraiment moyen de faire de chouettes contacts ici."