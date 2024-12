Les cacahuètes sont à la mode, mais sont-elles des alliées santé?

Partager:

Dans Notre quotidien, on s’intéresse aujourd'hui à un fruit sec qui fait son retour en force: la cacahuète. Longtemps boudée, car considérée comme trop calorique, l’arachide est à nouveau à la mode. On en produit quelque 40 millions de tonnes par an dans le monde. Alors, pourquoi est-ce la nouvelle star des fruits secs? Est-elle bonne pour notre santé?

Elle a longtemps été la star des apéros, mais la cacahuète a désormais sa place aussi au petit-déjeuner. Pâte à tartiner ne rime plus uniquement avec pâte chocolatée. Le beurre de cacahuètes né à la fin du 19e siècle au Canada fait de plus en plus d’adeptes chez nous, même s’il ne fait pas encore l’unanimité. Pourtant, dans le magasin dans lequel nous sommes allés, le rayon ne cesse de grandir. La cacahuète et ses petites sœurs, amandes et noisettes, sont à la mode. Certaines marques l’ont bien compris et se sont spécialisées dans ces nut butter, les beurres de noix et d’arachides.

"On peut en manger sous forme de pâtisserie, dans des cookies, dans des viennoiseries..." Et même en boire... "On peut les décliner dans des boissons, café et lait d’avoine mélangé avec peanut butter. Mais parmi toutes les noix, c’est la cacahuète qui reste la préférée", indique Julien Gaucherot, le cofondateur de Buddy Buddy. "Ces dernières années la cacahuète s’est beaucoup démocratisée, car elle avait mauvaise réputation, mais on s’est rendu compte qu'elle avait des bienfaits pour la santé", déclare Julien Gaucherot. Les cacahuètes sont un superaliment Pour un pot de beurre présent dans ce commerce, il faut 600 cacahuètes venues tout droit du Paraguay. Elles sont d’abord torréfiées puis broyées. On y ajoute parfois d’autres noix ou même du chocolat pour le côté gourmand. Mais la cacahuète, devenue hyper tendance, est-elle vraiment bonne pour notre santé ? Nous allons voir ce qui se cache sous sa coque avec Nikita Broux, une diététicienne.