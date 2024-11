Fabienne, une enseignante liégeoise, mise à la pension après avoir épuisé ses jours de congé maladie: "Personne ne m’a prévenue"

La CSC Enseignement souligne que ce cas de mise à la pension d'office, bien que peu fréquent, révèle une réalité complexe. Selon la réglementation en vigueur, lorsque les enseignants atteignent leur première date de pension tout en ayant épuisé leur droit aux congés maladie (un maximum de 182 jours durant leur carrière), ils peuvent être mis à la pension d’office.

"Ce sont des situations qu’on rencontre moins d’une dizaine de fois par an. Au début de leur carrière, les membres du personnel de l’enseignement, quand ils sont nommés, ont le pot maladie qui les couvre. Ils continuent de toucher un salaire à 100%, et ils sont couverts pour un maximum de 182 jours (ce qui correspond à une année scolaire). Dès que les gens ont utilisé ce pot maladie car ils ont été malades longtemps, ils sont en disponibilité maladie durant leur carrière (en savoir plus en cliquant sur ce lien). Leur salaire est abaissé, et ils peuvent être convoqués à certains moments par le Medex, le service de santé de la Communauté française, qui peut décider d’une mise à la pension pour inaptitude", explique le syndicat.

Et d'ajouter: "Pour les personnes qui se retrouvent dans le cas de cette dame qui vous a contacté, elle est déjà en fin de carrière. Elle a déjà atteint sa première date de pension possible. Dans la loi, une règle prévue dit que quelqu’un qui a atteint sa première date de pension et mise en dispo maladie, qui a épuisé tous ses congés, est d’office mis à la pension."

La CSC appelle malgré tout à une plus grande transparence au sein du système. "Nous avons demandé depuis longtemps à la Communauté française d’implémenter un suivi régulier du nombre de jours restants dans le pot maladie des enseignants, idéalement sur leurs fiches de paie", indique un porte-parole.

"On nous dit que techniquement c’est impossible. Or, on pense que ça serait une information utile pour les membres du personnel pour éviter des situations comme celles-ci, où des gens sont parfois avertis plusieurs mois après qu’ils ont été mis en disponibilité. On leur demande ainsi parfois de rembourser des milliers d’euros car ils ont perçu trop de salaire pendant un certain temps. Il y aurait des choses à faire à ce niveau-là, mais malheureusement dans ce cas-ci, il n’y a pas de recours possible face à la décision. Et en même temps, si on se met à la place de l’employeur, la communauté française, elle a joué son rôle de protection de la personne qui était malade. Cela veut dire que la personne a quand même utilisé un certain nombre de mois pendant lesquels, elle a été couverte. Au bout d’un temps, la communauté française estime que la personne ayant déjà un certain âge, une carrière complète, elle s’est dit que si la personne continue d’être malade, ça ne nous intéresse pas car on paie le salaire de la personne, et celui de l’enseignant(e) qui la remplace. Pour diminuer le coup, ils se disent que la personne ayant un certain âge, a droit à une pension et on la met à la pension d’office. C’est comme ça que cela a été réfléchi au départ."

La CSC rappelle également que la mise à la pension, bien que légale, peut avoir des conséquences financières significatives pour les enseignants. "Pour beaucoup, cela représente une perte de salaire importante, pouvant atteindre 600 à 700 euros par mois", met en garde le syndicat.

Fabienne a toujours la possibilité de reprendre une carrière d’enseignante, mais chez un autre employeur. "Il existe des possibilités, mais on comprend le traumatisme pour la personne", conclut le porte-parole de la CSC.