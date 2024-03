"Ils ont estimé que je n'étais plus handicapé": David se voit refuser sa reconnaissance de handicap… après une amputation

Depuis, il vit une véritable descente aux enfers. En plus de perdre une partie de sa mobilité à cause d’une jambe endommagée ainsi que son gagne-pain, sa vie familiale vacille : "J’ai perdu mon travail et tout ce qui allait avec ce jour-là".

De l’incompréhension à la colère, David se sent impuissant face à cette situation. "C’est totalement absurde. La Belgique est le pays du surréalisme et là, on nage en plein dedans. Je me fais amputer et je n’ai plus aucune reconnaissance", s’exaspère-t-il.

Concrètement, David n’est plus reconnu comme handicapé aux yeux de l’Etat. Sa carte de stationnement ainsi que les aides financières et médicales liées à son handicap lui sont refusées. "N’ayant pas donné suite après mon amputation, ils ont estimé que j’étais plus handicapé et que tout allait bien. (…) Je voulais rétablir mes droits et malheureusement, je n’y suis pas parvenu", raconte-t-il, dépité.

"Ce qui me choque le plus", continue-t-il, "c’est que j’ai été victime d’un accident de la route qui paraît banal, mais qui a des conséquences énormes sur ma vie privée et personne ne m’a proposé du soutien". Pour faire valoir ses droits, il lui a fallu batailler à coups de mails et de bonne volonté. Donner de son temps et de sa personne, le quotidien de trop nombreuses personnes en situation de handicap : "C’est surréaliste et stupide de devoir envoyer autant de messages et de coups de téléphone", affirme-t-il.

David se décide finalement à interpeller le SPF Sécurité Sociale via le formulaire disponible en ligne. Son but ? "Leur faire comprendre que c’est complètement ahurissant comme situation, il faut réagir en tant qu’humain et non en tant que fonctionnaire qui complète des grilles".

Le SPF Sécurité Sociale, c’est quoi ?