"Je suis choquée": une somme de 150 euros bloquée après avoir fait son plein chez Shell, l'entreprise s'explique

Des clients de stations-services Shell sont surpris de constater un blocage temporaire de 150 euros sur leur compte bancaire après avoir fait le plein de carburant. Cette pratique suscite des inquiétudes, en particulier pour les personnes disposant d'un budget limité.

Plusieurs d'entre vous nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler qu'après un plein de carburant dans une station Shell, une somme importante est restée bloquée sur votre compte bancaire. Des clients surpris par le prélèvement de 150 euros après un plein chez Shell. "J’ai fait le plein de carburant chez Shell avec deux cartes différentes pour deux voitures différentes, les 2 cartes bancaires ont été débitées chacune de 150 euros", raconte Francis. "Je suis allé à la pompe Shell à Wanze pour 30 euros d'E10 et Shell me déduit 150 euros", témoigne Mickaël. "Je me rends à la une station Shell afin de mettre de l'essence et je constate que la somme de 150 euros a été prélevée de mon compte", alerte Carine. À lire aussi Le prix de l'essence en baisse, au contraire de celui du diesel

Et ils ne sont pas les seuls : "Nous étions plusieurs à nous demander pourquoi on a été débités de 150 euros", ajoute Mickaël. Si vous n’avez plus que 150 euros pour finir le mois, vous ne pouvez plus rien faire. Face à cette situation, ils ont immédiatement contacté leur banque ou directement Shell. Dans les deux cas, nos témoins ont été informés que la situation devrait être régularisée rapidement. Effectivement, "tout est rentré dans l'ordre, mais c'est très interpellant", souligne Francis. "En attendant, ceux qui ont des fins de mois difficiles, s'il ne leur reste que 160 euros, par exemple, ils ne savent plus faire de paiements pour se nourrir ou autre". Un point de vue partagé par Mickaël qui dénonce : "Imaginez si vous n’avez plus que 150 euros pour finir le mois, après ça, vous ne pouvez plus rien faire. C’est arrivé à une dame qui était devant moi à la pompe." "Merci à Shell pour m'avoir laissée dans l'embarras un samedi à 15 h", ironise Carine, amère. "Je pense que ça serait bien d'en aviser les gens, je suis vraiment choquée du système." Ça existe depuis des années.