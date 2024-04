L’hélicoptère médicalisé n'a pas pu atterrir à Ferrières à cause d'un problème d'éclairage: "Mon père était en danger de mort"

Lorsqu’il a fait appel au 112 pour son père souffrant, Pierre-Emmanuel s’est étonné de voir l’engin tourner dans le ciel le 9 mars dernier. "On est sorti et on a vu l’hélicoptère tourner dans le ciel, dans le noir complet. Les ambulanciers m’ont dit à ce moment-là, il ne sait pas se poser, l’éclairage ne fonctionne pas."

"On a perdu, certainement une demi-heure voire 45 minutes. L’état de santé de mon père aurait pu être amélioré plus vite", estime le Ferrusien, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

"Ferrières n’est pas à côté d’un hôpital important donc, avoir des terrains où l’hélicoptère peut se poser, c’est important. Cet hélicoptère a sauvé de nombreuses vies à Ferrières. La commune est vaste. Nous avons trois endroits et il en faudrait peut-être encore d’autres. On y pense pour l’avenir", ajoute le maïeur.

Cet hélicoptère est le seul en Wallonie. Le jour, il peut se poser à peu près partout. Dans 80 % des cas, à moins de 100 mètres du patient. De nuit, il faut un terrain éclairé. À Ferrières, le système n’a donc pas fonctionné.

"Le système a tout simplement connu un problème technique. Le modem, installé sur le panneau électrique du terrain de foot, était hors tension. Il agit comme un interrupteur. Il y a une carte SIM qui répond à un numéro de GSM. On a fait le numéro et le modem n’a pas réagi", explique Olivier Pirotte, coordinateur au centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne.

"On ne connaît pas la cause. Ce n’est pas la première fois que c’est arrivé malheureusement. On avait déjà essayé de réparer le problème en partenariat avec la commune et le club de foot, qui sont souvent parties prenantes dans les équipements des terrains. On pensait avoir solutionné le problème, mais ça n’était pas le cas. On avait une solution de rechange. On a pu se poser, mais ça a augmenté le délai de la prise en charge du patient."

200 terrains sont par ailleurs disponibles au sud du pays. Ce nombre pourrait augmenter. "Cela n’est jamais suffisant, car notre objectif est toujours d’évoluer. Plus il y a de terrains équipés, mieux c’est. Cela augmente notre champ d’action. On essaie donc de continuer à développer ce système, comme ça, on quadrille mieux et on diminue l’intervalle médical libre", ajoute Olivier Pirotte.

Les systèmes d’éclairage sont testés au moins tous les six mois. À Ferrières, il est toujours impossible de donner un délai de réparation.