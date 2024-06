"Où doit-on le mettre?": Fabian risque de payer 350€ car il a déposé un seau d'huile de friture, trop gros, à côté de la bulle de recyclage

Fabian nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part de sa mésaventure. Alors qu'il voulait recycler un seau d'huile de friture usagée, celui-ci était trop gros et ne rentrait pas dans la bulle. Fabian décide alors de la déposer juste à côté afin de s'en débarasser. Mais surprise, il risque de devoir payer une amende de 350€. Déposer des déchets à côté d'une bulle est interdit. Mais alors que faire si on se retrouve dans ce cas?

Mais les règles sont les mêmes, alors Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles-Propreté, nous explique pourquoi Fabian risque de devoir payer 350€ d'amende: "On considère que ce sont des déchets dangereux. De l’huile de friture utilisée, c'est dangereux donc le contrevenant s’expose à des frais d’enlèvement et une amende pour l’infraction. On tourne autour des 300-350 euros", précise-t-il.

Il développe: "Ça peut causer des nuisances environnementales. Si le seau est touché par quelqu’un, si le seau se déverse sur la chaussée, sur un arbre… On est vraiment sur un déchet dangereux et qui nuit fortement au cadre de vie de l’ensemble des Bruxellois. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement car si chacun dépose ça au sol, on ne s’en sortirait pas. La rue serait jonchée de déchets".

Si Fabian risque de payer un tel montant, c'est donc parce que l'huile de friture usagée est considérée comme un déchet dangereux. De plus, en le déposant hors des bulles, c'est aussi considéré comme un dépôt clandestin, ce qui est interdit par la loi.

Des tournées pour récuperer les déchets dangereux

Alors pour éviter les dépôts de déchets dangereux devant les bulles, Bruxelles-Propreté organise régulièrement, dans toutes les communes de la capitale, des tournées de camion qui viennent récupérer ces déchets. Une initiative qui s'appelle Proxy Chimik: "On récupère tout ce qui est restes de bouteilles de white spirit, ammoniaque, peintures, huiles de friture, etc.", précise Adel Lassouli.

Voici les règles à respecter pour la collecte des graisses et huiles de friture par Proxy Chimik © Bruxelles-Propreté

Afin de connaître la liste des déchets acceptés ou refusés, rendez-vous sur cette page: déchets chimiques ménagers . Pour les déchets chimiques professionnels ou en grandes quantités, contactez Bruxelles-Propreté PRO au 0800/981.81. Toutes les infos utiles sont également reprises dans la brochure Proxy Chimik en ce qui concerne les déchets acceptés et les précautions à prendre.

Quelles règles pour les bulles à huile usagée?

Mais alors quelles sont les règles si on veut simplement déposer une bouteille ou un seau d'huile de friture usagée dans une bulle de recyclage Oliobox? "Les bulles sont prévues pour des contenants standards, à savoir des bouteilles en plastique, et non, comme ici, un seau de peinture", explique Caroline Corbiau.

Voici les règles, reprises sur le site internet d'Oliobox:

Versez l’huile de friture froide dans l’emballage d’origine ou dans une bouteille plastique vide.

Fermez bien la bouteille et amenez-là au point de collecte le plus proche.

Déposez la bouteille fermée DANS un OlioBox près de chez vous.

Si votre récipient est trop gros et qu'il ne rentre pas dans la bulle, comme c'était le cas pour Fabian, il ne faut donc surtout pas le laisser au pied de la bulle. Mieux vaut se rendre directement dans un recyparc, ou bien dans un Proxy Chimik qui récupère également l'huile de friture, en plus grand format.

Et pour les bulles à verre et bulles textiles, quelles règles?

Si déposer un seau d'huile de friture usagée au pied de la bulle est considéré comme un dépôt sauvage, qu'en est-il pour les bulles à verre ou les bulles textiles? "C’est exactement la même logique, on ne peut pas disposer ses bouteilles ou ses bocaux, ni ses sacs de vêtements, à côté de sa bulle", explique Caroline Corbiau.

Si la bulle est pleine, il ne faut pas mettre ça au pied car ce sera considéré comme un dépôt clandestin, avec une amende à la clé. Mais alors que faire? "Soit ramener chez soi ou aller à une autre bulle. Ce n’est pas un motif valable que la bulle soit remplie, ou que l’orifice ne soit pas de la bonne taille", précise-t-elle.

Et si les orifices des bulles ne sont pas plus gros, c'est pour éviter de retrouver tout et n'importe quoi à l'intérieur: "Malheureusement, si vous mettez des trous beaucoup trop grands, les gens ont tendance à mettre tout et n’importe quoi, donc il faut veiller à cela".

Evidemment, les règles sont également les mêmes pour les recyparcs: si celui-ci est fermé, vous ne pouvez pas déposer l'objet devant, mais devez attendre que le recyparc soit ouvert afin de récupérer vos déchets.

300 tonnes de déchets sauvages ramassés chaque année au pied des bulles à verre

Chaque année, l'intercommunale Hygea ramasse environ 300 tonnes de déchets sauvages au pied des bulles à verre wallonnes. Dans la région du centre et de Mons-Borinage, c'est près d'1 tonne par jour.

Dans le Brabant Wallon, la société "in BW" ramasse entre 150 et 200 tonnes de déchets illicites chaque année autour des bulles à verre. Voilà pourquoi il vaut mieux ne rien jeter au pied des bulles de recyclage, tous produits confondus.