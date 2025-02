Toujours plus de sangliers à Dampremy? Un habitant les a filmés en train de manger dans les poubelles

Cédric constate la présence croissante de sangliers aux abords des terrils de Dampremy, section de la ville de Charleroi. "Je crains que nous ne finissions envahis", s’alarme-t-il via le bouton orange Alertez-nous. Il a lui-même filmé plusieurs de ces bêtes, à seulement quelques mètres de distance, en plein milieu du quartier. "Parfois, j’en croise un ou deux, d’autres fois dix d'un coup, raconte Cédric. Ils n’ont pas de quoi manger, donc ils fouillent les poubelles". Le jeune homme estime que leur nombre ne cesse d’augmenter.



Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux ?

Selon Benoît Thirionet, directeur du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, "les populations de sangliers se sont fortement développées ces 30-40 dernières années, tant en termes d’effectifs (triplement, au minimum) que d’un point de vue géographique (nord du Sillon Sambre-et-Meuse, bois péri-urbains, zonings, réserves naturelles, …)". Les raisons sont multiples : "Taux de reproduction élevé (jusqu’à 200 %, jusqu’à 3 portées sur 2 ans), amélioration des conditions alimentaires (fructifications forestières plus fréquentes, développement des cultures de maïs notamment), hivers cléments réduisant la mortalité des jeunes, augmentation des superficies boisées, présence de zones non chassées servant de refuge, prélèvements par la chasse parfois insuffisants…".