Un sanglier de 80kg s'introduit dans une habitation à Wanze: "La locataire a découvert un appartement saccagé"

Les policiers de la zone Meuse Hesbaye, les pompiers de la zone Hesbaye Meuse Condroz et l'Animal Rescue Team de la zone de secours de Hesbaye ont été mobilisés lundi soir, peu avant 19h00, le long de la route de Hannut, à Wanze.

La locataire a directement contacté la police. "Sur place, les policiers se sont retrouvés face à face avec l’animal, qui était blessé de manière importante", expliquent les pompiers, qui ont finalement sollicité l'intervention de l'Animal Rescue Team "pour capturer et prendre en charge le sanglier". Une vétérinaire et un agent du Département de la Nature et des Forêts (DNF) étaient également sur place.

La nationale a été complètement fermée à la circulation durant plus de deux heures afin d'éviter un suraccident, dans le cas où l'animal serait sorti en panique sur la route.

Le sanglier a pu être endormi par la vétérinaire pour l'extraire de l'habitation. Malheureusement, le sanglier était trop blessé: "Un examen médical approfondi a permis de constater la gravité des blessures. En concertation avec l’agent du DNF, il a été décidé d’euthanasier le sanglier afin de limiter ses souffrances".

D'après nos informations, une chasse avait lieu non loin de là. Le sanglier s'est sans doute enfui et a réussi à s'introduire dans cet appartement.

La locataire a été prise en charge par les services de secours et transportée à l'hôpital de Huy, en état de choc.