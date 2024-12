"Un drôle de sentiment": Thomas a été victime d'une fraude sur son compte bancaire… mais n'en connaît toujours pas l'origine

Thomas a constaté que des fraudeurs avaient réalisé plusieurs retraits sur son compte bancaire. Au total, 160€ lui ont été pris. Il n’a pourtant jamais perdu sa carte et n’a jamais révélé ses données personnelles. Par chance, la banque l’a remboursé, mais sans lui donner d'explications. Que s'est-il passé ?

Sur son compte en banque, Thomas a été victime d'une série de transactions dont il ne connaît pas l’origine. "C’était durant un long week-end de jour férié. Un premier montant de 20€ a été déduit. Je ne me suis pas trop inquiété, je me suis dit que c’était moi qui avais fait une petite dépense ou mon épouse, puisqu’on a un compte commun", raconte-t-il via le bouton orange Alertez-nous.

Ce qui semble être un simple débit s'avère être en réalité une fraude : "À la sortie du week-end, quand j’ai constaté plusieurs montants avec les mêmes références et des comptes à l’étranger, j’ai très vite compris qu’il y avait eu une usurpation de mon compte bancaire". Au total, près de 160€ lui ont été volés.