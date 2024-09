"J’ai perdu plus de 10.000 euros": Sébastien "dans le flou" après avoir été victime d'une fraude bancaire

Sébastien, un habitant d'Uccle, a été victime d'une fraude bancaire. Début août, ce client de la banque Crelan, a constaté des retraits non autorisés sur son compte, pour un montant total de plus de 10.000 euros. L'Ucclois dit s'être démené durant près d’un mois pour obtenir des réponses de la part de sa banque.

Pour des raisons de respect de la vie privée et du secret bancaire, la banque ne souhaite pas divulguer davantage de détails sur ce dossier. "Nous traitons ce dossier avec tout le professionnalisme et le sérieux qu’il requiert. Nous sommes toujours du côté de nos clients et nous faisons tout ce qui est possible pour les protéger contre la fraude. Lorsque des clients sont les victimes d’une fraude, nous mettons tout en œuvre pour en atténuer les effets", déclare Caroline Beauvois, la porte-parole de Crelan.

Une réponse qui ne satisfait pas Sébastien. "On me dit que les processus sont longs et que je dois être patient. On parle de plus de 10.000 euros, et personne n’est capable de m’expliquer ce qu’il s’est passé. Je trouve ça hallucinant", réagit Sébastien.

Le Ucclois a porté plainte auprès de la banque et à la police. La fraude semble avérée, mais personne ne serait à mettre en cause. La réponse parait étonnante. Des fraudeurs auraient réussi à trouver une faille de sécurité. Ils forcent les banques à s’adapter.