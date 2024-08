Après son licenciement de France Inter, Meurice rebondit sur Nova

"Fidèle à son esprit libre, son impertinence, et son indépendance, Radio Nova, qui a toujours donné le micro à des humoristes, accueille cette saison Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret (deux anciens de France Inter partis volontairement, NDLR) et Pierre-Emmanuel Barré" qui fait son retour en radio, selon un communiqué lundi.

Licencié en juin avec fracas de France Inter, l'humoriste Guillaume Meurice a été recruté par Radio Nova pour animer une nouvelle émission dominicale, où une plus grande marge de manœuvre lui est promise.

Chaque dimanche à partir du 8 septembre, Guillaume Meurice et ses chroniqueurs animeront de 18H00 à 20H00 en direct et en public "La Dernière", pour une "analyse" de l'actualité, soit la même tranche horaire et le même concept que l'ex-émission sur le service public de l'humoriste, au positionnement très à gauche.

Celle-ci, "Le Grand Dimanche soir", n'a pas été reconduite. Sa cheffe d'orchestre Charline Vanhoenacker a retrouvé la matinale de France Inter pour un billet quotidien.

Guillaume Meurice avait été licencié pour "faute grave" par Radio France, une sanction qu'il compte contester aux prud'hommes. Ce départ contraint avait provoqué un important malaise en interne.