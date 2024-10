Arc-en-Ciel a distribué près de 5.500 cartables remplis de matériel scolaire

Les deux collectes de matériel scolaire qu'a menées l'association Arc-en-Ciel cette année ont permis d'équiper 5.426 élèves défavorisés, indique-t-elle mercredi. L'initiative solidaire, marquée par des succès et des défis dans un contexte économique difficile, a mobilisé des entreprises, des associations et des particuliers.

Une première phase de la collecte s'est déroulée du 15 juin au 17 août. En collaboration avec plusieurs partenaires, Arc-en-Ciel a récolté du matériel scolaire neuf et de qualité pour 81 associations membres, représentant 5.058 enfants. Il était en outre à nouveau proposé aux donateurs d'acheter des packs scolaires via le site d'une papeterie partenaire.

Face à une demande croissante, une deuxième collecte a été lancée du 18 août au 8 septembre, avec d'autres partenaires, permettant de récolter suffisamment de matériel pour 16 nouvelles associations.

Cela alors que l'année 2024 a été marquée par un contexte économique difficile, situe Arc-en-Ciel. Selon une étude de la Ligue des familles, 67% des familles belges éprouvent des difficultés à couvrir les frais scolaires, un chiffre encore plus élevé pour les ménages avec des enfants en secondaire, illustre l'association. Cette augmentation des coûts, notamment en primaire où les dépenses moyennes ont atteint 300 euros, a également eu un impact sur les dons, a-t-elle constaté.

L'ASBL Arc-en-Ciel, qui organise notamment des actions de récoltes de vivres, de jouets et de matériel scolaire, regroupe plus de 390 associations membres actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, ce qui représente plus de 28.000 enfants et jeunes en Wallonie et à Bruxelles.