Donald Trump peu emballé à l'idée d'un second débat face à Kamala Harris

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump ne sait pas encore s'il ressent le besoin d'un second débat face à sa rivale démocrate Kamala Harris, au lendemain d'un premier face-à-face entre les deux personnalités. "Je ne suis pas enclin à le faire, parce que j'ai largement gagné ce débat", a-t-il déclaré dans une interview accordée mercredi à Fox News.

Les médias américains sont toutefois d'avis contraire. Pour les téléspectateurs de CNN, c'est bien Kamala Harris qui a gagné le débat. Pour l'analyste politique de Fox News, une chaine pourtant favorable à Donald Trump, il est "assez clair" que la vice-présidente s'en est mieux sortie que le milliardaire. Des républicains ont également déclaré au New York Times que l'ancien locataire de la Maison Blanche s'en était moins bien sorti que sa rivale démocrate.

Lors de son interview sur Fox News, Donald Trump s'est également plaint des journalistes d'ABC News qui modéraient le débat. Il avait affirmé au préalable, sans preuve, qu'ils seraient plus en phase avec les démocrates et qu'ils voulaient le présenter sous un mauvais jour. "C'était une affaire truquée, comme je l'avais présumé, quand vous regardez le fait qu'ils corrigeaient tout (ce que je disais) et qu'ils ne la corrigeaient pas elle", a-t-il dénoncé.

CNN a dénombré 30 contre-vérités de la part du républicain et une exprimée par sa rivale au cours du débat. De plus, selon NBC News, l'ancien président a eu plus de temps de parole que Mme Harris.