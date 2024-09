Face au tabou de la ménopause, un centre dédié unique en son genre

L'exemple donné par la professeure Florence Trémollières frappe et illustre l'une des principales missions de l'institution que cette gynécologue et endocrinologue dirige depuis 2011: renseigner pour aider.

Le projet de mission parlementaire est aujourd'hui "au point mort" du fait des turbulences politiques, selon une source proche du dossier, mais les patientes, elles, continuent d'avoir besoin d'aide.

- Batterie de questions -

Autour de 50 ans, les femmes cessent d'avoir leurs règles: leurs ovaires ne produisent plus d'hormones (oestrogènes et progestérone) et ne délivrent plus d'ovules à intervalle régulier.

C'est la ménopause, et y faire face peut relever de l'épreuve. Le corps qui change, l'impression de bascule vers la vieillesse, le tout encore entouré d'un certain tabou.