Grande Barrière de corail: l'Australie s'attaque à la mauvaise qualité de l'eau

DAVID GRAY

L'Australie a annoncé vendredi un plan de plusieurs millions de dollars visant à améliorer la qualité des eaux au niveau de la Grande Barrière de corail afin de protéger le plus grand écosystème corallien au monde.

La ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a indiqué que 130 millions de dollars (117 millions d'euros) seront consacrés à réduire le ruissellement des nutriments et des pesticides, améliorer la gestion des espèces envahissantes et des terres au niveau les plus vulnérables du récif.