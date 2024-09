"Il faut partir": en Floride, les habitants fuient l'ouragan Hélène qui approche

"Et ce matin, les eaux étaient déjà à mi-chemin de ma maison", raconte-t-il. "Je me suis dit +Mince, il faut que je parte+", ajoute-t-il, expliquant avoir chargé le coffre de sa Jeep devant sa maison, à Panacea, sur la côte du Golfe du Mexique.

A cette même station-service, John Luper est lui confronté à un dilemme: il voudrait aller se réfugier dans un lieu plus sûr et plus élevé, par peur des inondations, mais sa mère et son frère refusent de l'écouter.

"Ils ne partiront pas", dit-il en remplissant des jerricanes d'essence. "Je suis coincé avec eux."

Selon les autorités, les environs pourraient être submergés par une marée de tempête qui pourrait recouvrir les terres jusqu'à six mètres au-dessus du sol.

- "Plus sur" -

Miguel J. Rodriguez Carrillo

Plus au nord, à Tallahassee, la Croix-Rouge est en pleine course contre la montre pour trouver un abri de fortune à ceux qui n'en ont pas.