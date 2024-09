Insuffisance cardiaque: quatre bons réflexes pour les malades au coeur d'une campagne de la Cnam

L'insuffisance cardiaque affecte au moins 1,5 million de personnes en France, et sa prévalence devrait augmenter de 25% tous les quatre ans. Cette pathologie, à l'origine de 70.000 décès par an, est jusqu'ici la première cause d'hospitalisation chez les plus de 65 ans.

Si cette maladie affecte surtout des seniors, son incidence augmente avant 55 ans en raison d'autres facteurs de risques, comme le diabète, l'obésité, le tabagisme ou la sédentarité.

"C'est une maladie très grave, qu'on saurait mieux détecter si les signes d'alerte étaient mieux repérés, mais avec laquelle on peut vivre plus longtemps en bonne santé si on adopte de bons comportements, c'est l'objectif de cette campagne", a expliqué la directrice déléguée de la Cnam, Marguerite Cazeneuve, lors d'une conférence de presse.

Assurant que "la prévention est centrale pour l'assurance maladie" et fait partie des "investissements qu'on va continuer d'amplifier", la numéro deux de l'institution a souligné que "ce qui coûte cher au système de santé, ce sont les pathologies chroniques et graves, et c'est gagnant-gagnant que les patients soient diagnostiqués le plus tôt possible" et mieux suivis.