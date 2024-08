JO-2024: Seize en or pour un record, Curry trop fort pour Victor

Les handballeuses elles ont cédé leur titre à Lille, se contentant de l'argent.

. Et Curry a dégainé

Il n'y avait plus que trois points d'écart à trois minutes de la fin quand Steph Curry a choisi de montrer son génie: quatre paniers à trois points en quatre tirs et les derniers espoirs français se sont envolés. "C'est leur talent incroyable qui a fini par faire la différence, même si on a fait un grand match", a reconnu le coach Vincent Collet. Les supporters de Bercy n'ont pas pu exploser, mais ils garderont le souvenir du "poster dunk" de Guerschon Yabusele (20 points) sur LeBron James, le message d'avenir de Victor Wembanyama (26 points) et la sortie pleine de classe de Nando De Colo (12 points), faute d'avoir vraiment vu trembler Kevin Durant (15 points), Devin Booker (15 points) et les autres. C'est le cinquième titre d'affilée pour les Etats-Unis.

. Une première au taekwondo

David GRAY

C'est au taekwondo qu'est revenu l'honneur d'établir le nouveau record de titres, 28 ans après. Althéa Laurin a aussi donné à son sport le premier titre olympique de son histoire en battant en finale des +67kg l'Ouzbèke Svetlana Osipova. Le taekwondo français était toujours reparti des Jeux avec une médaille, mais jamais en or.

. Volley: l'histoire est écrite

Natalia KOLESNIKOVA

Les Bleus, déjà sacrés en 2021, ont écrit une page du volley-ball mondial, en rejoignant les Soviétiques (1964-1968) et les Américains (1984-1988) dans le club fermé des vainqueurs de deux tournois olympiques consécutifs. Au Panthéon du sport collectif à la française, ils égalent les handballeurs, doublement en or (2008, 2012). "On a fait quelque chose de grand", a résumé la star des Bleus, Earvin Ngapeth, après la brillante victoire sur la Pologne (3-0) en finale.