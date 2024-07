La Belgique en demi-finale après un succès contre la Tchéquie

La partie a été disputée et l'avantage a changé de camp à douze reprises. Les deux équipes se sont distribué des coups dans le premier quart-temps conclu avec deux points d'avance pour la Tchéquie (19-17). La Belgique a ensuite creusé un écart de 7 points au repos (29-38), mais le troisième quart-temps a vu l'égalité presque rétablie (56-59). Une dernière période menée d'une main de maître par les Belges (12-21) a scellé le succès et la place en demi-finale.

Nathan Missia-Dio s'est une nouvelle fois érigé en acteur principal avec 15 points et 15 rebonds, bien accompagné par Gleen Temmermann au scoring (20 points) et Noah Meeusen au four et au moulin (15 points, 9 assists).

La Belgique était sortie à la 2e place de sa poule C grâce à deux victoires en trois matchs. Les joueurs de Jean-Marc Jaumin ont battu la Turquie (64-62) avant de s'incliner contre l'Espagne (81-45), puis de triompher de la Macédoine du Nord (86-59). En huitièmes de finale, la Belgique avait battu l'Islande d'un petit point (74-73), mercredi.

En 2023, la Belgique avait terminé à la 4e place, battue par la Grèce dans le match pour la médaille de bronze.