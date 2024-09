La chaîne de télévision locale "RTC Télé Liège" devient "Qu4tre Liège Média"

Le moment a ainsi été qualifié "d'historique" par le nouveau directeur général de la télévision locale liégeoise, impatient de faire disparaître cet acronyme télé et pointant une évolution des habitudes de consommation de l'audience. "Le nom RTC accolé à 'Télé' n'est plus d'actualité. On ne parle désormais plus de télé, ni de téléspectateurs mais bien de viewers qui consomment l'information, au sens large, sur différentes plateformes quand ils le souhaitent", estime ainsi Julien Modave.

Ce projet de changement d'identité avait été entamé il y a plusieurs années, pour se concrétiser en 2023. "Le nom s'inspire des codes postaux de la zone couverte", a expliqué Gwenaël Hanquet, CEO de Minale Design Strategy, la société à qui avait été confiée cette mission. Quant au choix de la couleur orange, cela résulte de la fusion des couleurs statutaires de la Province de Liège, le rouge et le jaune, "et met en lumière le côté ardent", a précisé le chef d'entreprise.