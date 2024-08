La ponctualité des trains en juillet s'est légèrement améliorée par rapport à 2023

La ponctualité s'élevait à 91,4% le mois passé, contre 91,1% en juillet 2023. Cela signifie concrètement qu'un peu plus de neuf trains sur dix arrivent à l'heure ou en retard de maximum six minutes à leur gare terminus et, s'il y a lieu, dans la première gare de la jonction Nord-Midi sur leur trajet, précise Infrabel.

La catégorie des "causes tierces" a eu l'impact le plus important sur la ponctualité. Le mois de juillet a notamment été marqué par plusieurs épisodes d'orages violents qui ont eu des conséquences sur le trafic ferroviaire (chute de branches et d'objets sur les rails) ou des intrusions sur les voies. Une panne informatique liée au réseau de l'infrastructure a également eu un impact sur la ponctualité. Le nombre de pannes sur le matériel ferroviaire est similaire à la même période l'année dernière et meilleur qu'en 2022, indique encore la SNCB.