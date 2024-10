L'Allemagne présente un plan visant à protéger le secteur de l'énergie éolienne

L'Allemagne a pris des mesures pour protéger les industries éoliennes nationale et européenne, car elle craint de plus en plus d'être écrasée par la concurrence chinoise. Le ministère de l'Économie a en effet présenté jeudi un plan d'action visant à garantir des conditions de concurrence équitables dans le secteur, à améliorer la cybersécurité et à réduire la dépendance à l'égard de composants-clés, souvent chinois.