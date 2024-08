Le Comité paralympique belge vise plus de médailles qu'à Tokyo

Le Belgian Paralympic Committee (BPC, le Comité paralympique belge) a affirmé "vouloir faire mieux qu'à Tokyo", lors d'une conférence de presse mardi. Vingt-neuf athlètes défendront les couleurs de la Belgique à Paris et Selma Van Kerm est l'invitée de dernière minute de la délégation qui partira dimanche vers la capitale française.

Selma Van Kerm (classe T37) a été annoncée en dernière minute pour courir le 400 m. Martin Clobert (classe T12) pour le marathon, et Man-Kei To (classe WH1) pour le badminton représenteront la Belgique, présente sur ces épreuves pour la première fois depuis les Jeux de Rio en 2016.

Parmi les 29 athlètes de la délégation belge, 14 des 15 médaillés des Jeux Paralympiques de Tokyo seront présents à Paris, ainsi que plusieurs champions d'Europe et du monde, à l'image de Roger Habsch, double médaillé de bronze en 100 m et 200 m fauteuil en 2020, qui vise l'or.

"À quelques jours des Jeux de Paris, je peux vous dire que tous les athlètes sont impatients de pouvoir partager ces moments avec leurs proches", s'est félicité Marc Vergauwen, président du BPC.

Le BPC se réjouit de l'enthousiasme du public pour les Jeux Paralympiques. "On est bien parti pour avoir des stades pleins, on attend plus de trois millions de spectateurs", a déclaré Olek Kazimirowski, Chef de Mission.

"Nous pensons donc qu'il est réaliste d'espérer un bilan encore meilleur qu'il y a trois ans, que ce soit en termes de nombre de médailles ou de couleur. Nous sommes néanmoins conscients que le contexte des Jeux est particulier et qu'il s'agit de performer le jour-j pour pouvoir s'imposer parmi les meilleurs", a-t-il ajouté.

Les Jeux paralympiques se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre.