Le festival Tomorrowland débute sous la chaleur

Ceux qui préfèrent éviter la foule et la chaleur ne seront, par contre, pas déçus puisque le festival s'est associé à YouTube, qui diffuse un livestream.

La cérémonie d'ouverture sur la scène principale a été marquée par la présence d'un grand drapeau israélien. L'intention était de mettre en avant la fraternité, mais la situation reste tendue en raison du conflit à Gaza. Le drapeau palestinien n'est, lui, en principe pas autorisé, car la Palestine n'est pas reconnue en tant qu'État par l'ONU. Presque tous les drapeaux d'État du monde étaient en tous cas représentés à Boom, où deux cents nationalités sont représentées.

Plus tard dans la soirée, la scène principale devrait briller de mille feux. Avec plus de 2.000 lumières et éclairages LED, 43 fontaines et quatre cascades, la scène de 36 mètres de haut et 160 mètres de large attirera tous les regards. Avec 1.600 mètres carrés d'écrans vidéo et 230 haut-parleurs, il est littéralement impossible de rater la scène principale.