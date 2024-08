Le fournisseur d'énergie Mega est à vendre et suscite l'intérêt de fournisseurs déjà actifs sur le marché belge voire d'autres acteurs étrangers, rapportent L'Echo et De Tijd mardi.

Il n'est pas surprenant que plusieurs fournisseurs belges aient examiné le dossier. Avec une part de marché légèrement supérieure à 4%, Mega est le plus grand fournisseur indépendant en Belgique, offrant une rare opportunité d'acquérir rapidement des clients. Les quatre acteurs dominants - Engie, Luminus, Eneco et TotalEnergies - appartiennent ainsi tous à de grands groupes internationaux.

La vente de Mega pourrait également marquer l'entrée de nouveaux acteurs étrangers sur le marché belge. Des entreprises pétrolières comme Shell et BP s'intéressent de plus en plus aux activités liées à l'électricité. Mega pourrait aussi attirer l'attention de fournisseurs en forte croissance, tels que le britannique Octopus Energy, qui acquiert des fournisseurs à grande vitesse dans plusieurs pays.

Les raisons de cette vente ne sont pas claires. Les deux dirigeants liégeois de l'entreprise, Thomas Coune et Michael Corhay, n'ont pas souhaité faire de commentaires. Les derniers résultats publiés affichaient une perte de 6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 679 millions d'euros en 2022.