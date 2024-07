Le passeport belge parmi les plus puissants du monde

À la septième place l'année passée, le passeport belge a donc gagné trois rangs et donne désormais accès à quatre destinations de plus qu'en 2023. Le Danemark, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse délivrent des passeports d'une puissance équivalente.

Singapour a détrôné le Japon au classement 2024 et occupe donc la première place avec un passeport donnant accès sans visa à 195 pays. France, Italie, Espagne, Japon, et Allemagne se partagent la deuxième place (192 pays) et l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Corée du Sud ainsi que la Suède sont sur la dernière marche du podium (191 pays).