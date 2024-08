Le petit village de Teahupo'o en liesse après la médaille d'or du surfeur tahitien Kauli Vaast

"Le mana (force surnaturelle dans la culture polynésienne, ndlr) était avec moi depuis le début, tous les jours je le sentais, je ne le voyais pas mais je le ressentais, et voilà, je l'ai fait : champion olympique !", a déclaré Vaast à l'AFP.

"Dès que les deux premières vagues ont été prises, on était tous là à souffler pour qu'il n'y en ait plus et ça a marché", a plaisanté après la finale le président polynésien Moetai Brotherson.

La mère de Kauli Vaast, Natou Thupalua, jardinait pendant les finales pour conjurer l'anxiété. "Quand il fait les compétitions à Tahiti, je fais le jardin, j'ai planté des anthuriums", a-t-elle raconté, se fiant aux cris des voisins pour connaître les résultats.

"Quand je vais rentrer à la maison, je vais devoir ratisser car elle a tout coupé", a souri le champion de 22 ans au mode de vie simple, entre surf et pêche sous-marine.