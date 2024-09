L'entreprise Skysun clôture une levée de 16,85 millions d'euros

La société Skysun, spécialisée dans le développement, l'installation et la gestion de panneaux solaires pour les entreprises, annonce mardi avoir clôturé une levée de fonds de 16,85 millions d'euros. Elle vise la gestion, d'ici 2030, de 300 millions d'euros d'actifs photovoltaïques pour couvrir la consommation énergétique annuelle de 200.000 foyers au Benelux et en France.

Skysun propose aux entreprises de prendre en charge l'installation et la gestion de panneaux photovoltaïques sur leurs toits, parkings, terrains et façades. Elle vise des surfaces de plus de 1.500 mètres carrés.

Pour financer sa croissance, la société a levé 16,85 millions d'euros, a indiqué son cofondateur Léopold Coppieters. Wallonie Entreprendre, outil économique et financier pour les entreprises wallonnes, contribue à hauteur de 3,35 millions d'euros. Dix millions d'euros - 5 millions disponibles immédiatement et 5 millions optionnels - sont apportés par Andera, société française de gestion de fonds d'investissement d'infrastructures.