Médecins du monde appelle à plus de mobilisation internationale face à l'épidémie du mpox

L'ONG Médecins du monde alerte jeudi sur le besoin urgent d'une mobilisation internationale contre le virus du mpox. Elle veut entre autres garantir l'accès au screening, au soin et aux vaccins, y compris dans les zones isolées en proie à l'insécurité. "Personne ne peut être exclu pour des raisons sécuritaires, logistiques ou financières", appuie-t-elle.

L'organisation a formé et soutenu 20 professionnels de santé, 65 travailleurs communautaires et plus de 350 travailleurs du sexe en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre d'une mission de réponse rapide. Depuis le mois de septembre 2023, le pays est l'épicentre de l'épidémie de mpox. Médecins du monde est également présente dans des pays frontaliers où l'épidémie subit le même changement d'échelle.

"Nous sommes très préoccupés aujourd'hui, car le virus mpox touche en premier lieu les personnes les plus vulnérables. Pour sauver des vies, nous devons agir maintenant en vaccinant la population et en soutenant les systèmes de santé", insiste l'ONG.