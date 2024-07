Meta, évangéliste inattendu de l'IA en "open source"

Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta (Facebook, Instagram), est devenu une figure de proue inattendue du développement de l'intelligence artificielle (IA) en open source, face aux modèles fermés d'OpenAI (ChatGPT) et de Google.

Les passionnés de l'open source s'opposent historiquement aux entreprises qui veulent protéger leur propriété intellectuelle et source de revenus.

Certaines technologies fondamentales d'internet, comme le système d'exploitation Linux et le serveur web Apache, sont ouvertes.

Mais les logiciels open source sont souvent plus difficiles à manier pour les utilisateurs non initiés, plus complexes à maintenir à niveau en termes de qualité et, par définition, peu viables financièrement.