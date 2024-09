Nexans va construire une tour de plus de 50 mètres de haut à Charleroi

Le fabricant de câbles électriques français va investir 90 millions d'euros dans ses usines de Charleroi et d'Erembodegem (Flandre orientale) et sur son site de Calais, en France, afin d'accompagner la croissance de l'éolien offshore et des interconnexions sous-marines, annonce-t-il jeudi. La majeure partie de cette somme sera injectée sur le site de Charleroi, où sera construite une tour de 53 mètres pour l'isolation de câbles terrestres.