Noyades: recul de 16% grâce aux conditions météo défavorables

Olympia DE MAISMONT

Entre début juin à fin juillet, 612 noyades ont été recensées en France dont 169 ayant entraîné un décès, un bilan en baisse de 16% par rapport à la même période en 2023, a indiqué vendredi Santé publique France.

"Cette diminution s'explique principalement par les conditions environnementales - température, pluviométrie, ensoleillement - qui ont été globalement moins favorables à la baignade en juin et juillet 2024", a expliqué Aymeric Ung, épidémiologiste à la direction des maladies non transmissibles et traumatismes de Santé publique France.