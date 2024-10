Objectif atteint pour le Stars Rallye Télévie: 100.000 euros récoltés ce samedi

Cette récolte de fonds se fait notamment via le montant versé par les participants et l'organisation, durant la journée, une vente aux enchères d'oeuvres artistiques et une tombola. Le rallye donne également lieu à une parade à laquelle prennent part une quarantaine de véhicules d'exception, dont une partie sont prêtés par des importateurs. Des personnalités connues s'installent dans les voitures, emmenant cette année 35 enfants et leur accompagnant. Parmi ces personnalités figuraient notamment le comédien Charlie Dupont, l'animatrice Sandrine Corman, le journaliste Thomas de Bergeyck, la pilote Vanina Ickx, ou encore les marraine et parrain de cette édition, Émilie Dupuis et Bertrand Caroy.

Ce dernier a pris le volant d'une ancienne Porsche de la gendarmerie, construite en 1974. Parmi les véhicules de prestige ayant participé à ce Stars Rallye Télévie, les amateurs installés sur le parcours ont pu voir des modèles de Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Mc Laren, Bugatti...